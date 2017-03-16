В Лондоне рядом с синагогой появился знак «Осторожно, евреи»
16 марта 2017, 17:45
Появление знака вызвала озабоченность и тревогу в местной еврейской общине.
На фонарном столбе на севере Лондона возле синагоги появился дорожный знак в форме красного треугольника, в котором изображен мужской силуэт в традиционном для ортодоксальных иудеев одеянии - длинный кафтан и шляпа, передает Asn.in.ua со ссылкой на BBC.
Инцидент произошел в районе Стамфорд-Хилл, где в основном проживают ортодоксальные иудеи.
Добровольная местная еврейская дружина Shomrim NE London заявила об этом в полицию накануне вечером и опубликовала фотографию знака в своем аккаунте в Twitter. Дружина добавила, что появление знака вызвала озабоченность и тревогу в местной еврейской общине.
Сегодня знак с ортодоксальным иудеем был демонтирован сотрудниками районного совета Хакни.
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