Стратегическое партнерство Казахстана и Беларуси обеспечивается его лидерами - Нигматулин

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках официального визита в Республику Беларусь встретился сегодня в Минске с Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Н.Нигматулин поздравил своего коллегу с Днем Конституции, который страна отметила накануне, и пожелал всему белорусскому народу благополучия, успехов и процветания.

Говоря о развитии казахстанско-белорусских отношений за 25 лет, Спикер Мажилиса подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей играют лидеры Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко.

В ходе беседы отмечен потенциал в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном сотрудничестве. При этом Н.Нигматулин обратил внимание на то, что казахстанская сторона предлагает инвесторам, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики, полный спектр инвестиционной поддержки.

По словам Председателя Мажилиса, новые перспективы призвана открыть и предстоящая в Астане выставка ЭКСПО-2017, которая станет крупным международным событием для Казахстана.

Собеседники также констатировали схожесть позиций Казахстана и Беларуси по многим вопросам региональной и международной политики.

Отметив, что Минск за последние годы стал важной переговорной площадкой по решению многих актуальных вопросов международной повестки дня, Н.Нигматулин выразил уверенность в тесном взаимодействии Казахстана и Беларуси в рамках непостоянного членства нашей страны в СБ ОНН.

Председатель Мажилиса проинформировал белорусских коллег о политических реформах, происходящих сейчас в Казахстане. Н.Нигматулин рассказал об основных вопросах перераспределения полномочий между ветвями власти, подчеркнув при этом сохранение президентской формы правления.

По словам Спикера Мажилиса, в течение этой сессии Парламент Казахстана проводит важную работу по законодательному обеспечению политических и экономических реформ в стране.

В продолжение темы парламентской деятельности акцентировано внимание и на активизации взаимодействия между казахстанскими и белорусскими депутатами. Среди основных направлений - обмен опытом в законотворческой сфере между профильными комитетами и группами по сотрудничеству, координация усилий в рамках международных парламентских организаций, в частности, МПА СНГ и ПА ОДКБ, а также консультации по совершенствованию правовой базы ЕАЭС.

- Убежден, что межпарламентский диалог будет способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами, - сказал Н.Нигматулин.