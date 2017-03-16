 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 33%

Влажность: 48%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.70

16 РјР°СЂС‚Р° 

РљСѓСЂСЃ РќР‘Р Рљ

317.63

-1.39

РђР›РњРђРўР«

РџРѕРєСѓРїРєР°

317.10

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

317.70

РђРЎРўРђРќРђ

РџРѕРєСѓРїРєР°

316.00

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

317.50

РџРѕРґСЂРѕР±РЅРµРµ
342.00

16 РјР°СЂС‚Р° 

РљСѓСЂСЃ РќР‘Р Рљ

340.25

+ 1.20

РђР›РњРђРўР«

РџРѕРєСѓРїРєР°

340.00

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

342.00

РђРЎРўРђРќРђ

РџРѕРєСѓРїРєР°

339.00

РџСЂРѕРґР°Р¶Р°

341.00

РџРѕРґСЂРѕР±РЅРµРµ
Новости за сегодня

Стратегическое партнерство Казахстана и Беларуси обеспечивается его лидерами - Нигматулин

 

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках официального визита в Республику Беларусь встретился сегодня в Минске с Председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Н.Нигматулин поздравил своего коллегу с Днем Конституции, который страна отметила накануне, и пожелал всему белорусскому народу благополучия, успехов и процветания.

Говоря о развитии казахстанско-белорусских отношений за 25 лет, Спикер Мажилиса подчеркнул, что ключевую роль в укреплении двусторонних связей играют лидеры Казахстана и Беларуси Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко.

В ходе беседы отмечен потенциал в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном сотрудничестве. При этом Н.Нигматулин обратил внимание на то, что казахстанская сторона предлагает инвесторам, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики, полный спектр инвестиционной поддержки.

По словам Председателя Мажилиса, новые перспективы призвана открыть и предстоящая в Астане выставка ЭКСПО-2017, которая станет крупным международным событием для Казахстана.

Собеседники также констатировали схожесть позиций Казахстана и Беларуси по многим вопросам региональной и международной политики.

Отметив, что Минск за последние годы стал важной переговорной площадкой по решению многих актуальных вопросов международной повестки дня, Н.Нигматулин выразил уверенность в тесном взаимодействии Казахстана и Беларуси в рамках непостоянного членства нашей страны в СБ ОНН.

Председатель Мажилиса проинформировал белорусских коллег о политических реформах, происходящих сейчас в Казахстане. Н.Нигматулин рассказал об основных вопросах перераспределения полномочий между ветвями власти, подчеркнув при этом сохранение президентской формы правления.

По словам Спикера Мажилиса, в течение этой сессии Парламент Казахстана проводит важную работу по законодательному обеспечению политических и экономических реформ в стране.

В продолжение темы парламентской деятельности акцентировано внимание и на активизации взаимодействия между казахстанскими и белорусскими депутатами. Среди основных направлений - обмен опытом в законотворческой сфере между профильными комитетами и группами по сотрудничеству, координация усилий в рамках международных парламентских организаций, в частности, МПА СНГ и ПА ОДКБ, а также консультации по совершенствованию правовой базы ЕАЭС.

- Убежден, что межпарламентский диалог будет способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами, - сказал Н.Нигматулин.

16 марта 2017, 17:45
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код