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У пассажира авиарейса «Актау – Москва» украли часы за 400 тысяч тенге

16 марта 2017, 17:50

Пропажа часов обнаружилась после получения пассажиром своего багажа.


В Москве после посадки авиарейса, следовавшего по маршруту «Актау – Москва», гражданин Казахстана подал заявление о пропаже ручных часов стоимостью более 400 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.

Согласно опубликованному сообщению, пропажа часов обнаружилась после получения пассажиром своего багажа.

Сотрудниками полиции в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного деяния был выявлен грузчик аэропорта, который не стал отрицать своей вины, и добровольно выдал похищенное.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Источник: Tumba.kz
Фото: Regnum

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