У пассажира авиарейса «Актау – Москва» украли часы за 400 тысяч тенге

В Москве после посадки авиарейса, следовавшего по маршруту «Актау – Москва», гражданин Казахстана подал заявление о пропаже ручных часов стоимостью более 400 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.





Согласно опубликованному сообщению, пропажа часов обнаружилась после получения пассажиром своего багажа.





Сотрудниками полиции в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного деяния был выявлен грузчик аэропорта, который не стал отрицать своей вины, и добровольно выдал похищенное.





В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



