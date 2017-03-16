В Алматы лже-сотрудник ДВД города разъезжал на тонированной машине со стробоскопами

В Алматы автолюбитель нарушал ПДД, прикрываясь поддельным «служебным» удостоверением, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





30-летнего мужчину, использующего на протяжении длительного временем удостоверение сотрудника Управления государственного языка и информации (пресс-службы) ДВД города Алматы, вычислили сотрудники Управления собственной безопасности. Его автомашина марки Lexus была остановлена при содействии сотрудников дорожно-патрульной полиции на пересечении улиц Утепова и Гагарина.









«Серия правонарушений очевидна: стекла иномарки были тонированы, также были установлены стробоскопы. В ходе проверки документов водитель предъявил удостоверение сотрудника органов внутренних дел, на внутренней стороне документа расположены реквизиты и логотип ведомства, фотография гражданина Ш., указана должность – редактора, все это заверено поддельной печатью нашего подразделения, и самое вопиющее – большими буквами отмечено «Не препятствовать передвижению. Содействовать сбору информации». В том, что предоставленный документ – подделка, не было сомнений, и в целом, таких удостоверений с громкими лозунгами, по сути, нет. Для проведения необходимых процессуальных действий гр. Ш. был доставлен в УВД Бостандыкского района по территориальности. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 385 ч. 1 УК РК. В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы», - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.









По оперативной информации полиции, документы аналогичного образца изготавливаются кустарным способом и сбываются среди населения за определенную плату.





«Сотрудники Управления собственной безопасности при совместной работе с другими заинтересованными правоохранительными органами уже имеют достоверные сведения о гражданах, занимающихся этим. Вскоре эта цепочка будет вскрыта и обнародована. Виновные понесут наказание в соответствии с законодательством. Отметим, что сотрудники органов внутренних дел имеют служебное удостоверение единого образца, и его подделка преследуется законом. А в данном случае горе-изобретатели придумали свой дизайн, формулировку, и, выдавая его за документ, дающим право и возможность нарушать закон, распространяют в обществе. Такие факты пресечем на корню. Сотрудники строевых подразделений полиции уже ориентированы на задержание граждан, незаконно использующих аналогичные «служебные» удостоверения», - констатировала подполковник Азирбек.



