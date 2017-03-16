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В Испании эвакуируют более 100 человек, застрявших на ночь на фуникулере

16 марта 2017, 17:58

Операция на острове Тенерифе осуществляется при помощи спасательных вертолетов.


Спасательные службы Испании начали эвакуацию более 100 человек, которые вынуждены были провести ночь в фуникулере из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mundo.

Как сообщается, 111 человек вынуждены были провести ночь в фуникулерах на высоте более 3,7 тысячи метров из-за сбоя в системе безопасности канатной дороги. По информации газеты, из-за сильного ветра вчера не удалось провести эвакуацию, однако спасательные операции сегодня начались ранним утром.

Канатная дорога ведет на вулкан Тейде — самую высокую точку Испании. По данным издания, операция на острове Тенерифе осуществляется при помощи спасательных вертолетов. В ней принимают участие представители экстренных и спасательных служб, правительства Канарских островов, а также военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасательных служб, никаких серьезных происшествий за это время не произошло. Помощь пострадавшим оказывают экстренные службы и представители "Красного Креста".

Фото: AP Photo/ Emilio Morenatti

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