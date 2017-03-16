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В Алматинской области задержали талдыкорганца, объявленного в розыск в России

16 марта 2017, 18:07

Мужчину подозревают в совершении наркопреступления.


Сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя Талдыкоргана, который находился в розыске с 2013 года за преступление, совершенное в России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Согласно ориентировке россиян, задержанный мужчина подозревается в преступлении, связанным с наркотиками. Розыскное дело, датированное июнем 2013 года, поступило в производство полиции Алматинской области в феврале текущего года.

Сейчас, с учетом его ранней несудимости и уже установленного действительного места жительства, в отношении задержанного лица избрана мера пресечения «Обязательство о явке».

С 15 по 16 марта на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».

По результатам первого дня отработки полицейскими Алматинской области уже задержаны 14 разыскиваемых уголовных преступников, установлено местонахождение 3 пропавших без вести лиц, а также раскрыто 13 преступлений, относящихся к категории ранее совершенных.


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