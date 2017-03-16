Эпизод из "Маши и Медведя" набрал 2 млрд просмотров на YouTube
Это единственное анимационное видео в десятке рейтинга.
Эпизод российского мультсериала "Маша и Медведь" набрал два миллиарда просмотров на YouTube и стал одним из наиболее популярных видео сервиса, сообщила РИА Новости пресс-служба кинокомпании "Анимаккорд".
Серия "Маша + Каша" занимает пятое место в списке самых просматриваемых роликов наряду с клипами Джастина Бибера, Бруно Марса и Тейлор Свифт.
Это единственное анимационное видео в десятке рейтинга, отмечается в сообщении.
Эпизод появился на YouTube 31 января 2012 года, каждый день его смотрят около трех миллионов человек.
Студия "Анимаккорд" запустила семейный мультсериал "Маша и Медведь" в 2009 году. Сегодня он успешен во всем мире. Права на показ купили такие известные компании, как Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.
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