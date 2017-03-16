Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Эпизод из "Маши и Медведя" набрал 2 млрд просмотров на YouTube

16 марта 2017, 18:20

Это единственное анимационное видео в десятке рейтинга.


Эпизод российского мультсериала "Маша и Медведь" набрал два миллиарда просмотров на YouTube и стал одним из наиболее популярных видео сервиса, сообщила РИА Новости пресс-служба кинокомпании "Анимаккорд".

Серия "Маша + Каша" занимает пятое место в списке самых просматриваемых роликов наряду с клипами Джастина Бибера, Бруно Марса и Тейлор Свифт.

Это единственное анимационное видео в десятке рейтинга, отмечается в сообщении.

Эпизод появился на YouTube 31 января 2012 года, каждый день его смотрят около трех миллионов человек.

Студия "Анимаккорд" запустила семейный мультсериал "Маша и Медведь" в 2009 году. Сегодня он успешен во всем мире. Права на показ купили такие известные компании, как Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...