В Алматы перекроют движение на участке проспекта Абая (схема объезда)
Ограничения движения будут вводиться на несколько дней.
В Алматы на несколько дней перекроют движение по проспекту Абая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В связи со строительством станции метрополитена «Достык» на пересечении пр. Абая - ул. Момышулы в схему движения автотранспорта на данном участке будут внесены временные изменения.
Так, с 19 по 23 марта движение в западном и восточном направлении по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто.
Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, все въезды и выезды в прилегающие дворы с пр. Абая будут открыты. Движение по ул. Момышулы и по ул. Саина будет осуществляться в прежнем режиме.
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