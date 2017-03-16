В Алматы перекроют движение на участке проспекта Абая (схема объезда)

Ограничения движения будут вводиться на несколько дней.

В Алматы на несколько дней перекроют движение по проспекту Абая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи со строительством станции метрополитена «Достык» на пересечении пр. Абая - ул. Момышулы в схему движения автотранспорта на данном участке будут внесены временные изменения.

Так, с 19 по 23 марта движение в западном и восточном направлении по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто.

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, все въезды и выезды в прилегающие дворы с пр. Абая будут открыты. Движение по ул. Момышулы и по ул. Саина будет осуществляться в прежнем режиме.



