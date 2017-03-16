Назарбаев назначил посла Казахстана в Египте
16 марта 2017, 18:33
Им стал Арман Исагалиев.
16 марта президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев издал указ, согласно которому Арман Кайратович Исагалиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, передает Zakon.kz.
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