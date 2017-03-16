Жанат Жакиянов освободил титул чемпиона мира IBO
16 марта 2017, 18:35
Боксер не заплатил положенный взнос, теперь титул свободен.
По информации сайта Boxrec.com, титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии Международной боксерской организации (IBO), который Жанат Жакиянов выиграл в поединке с Роуши Уорреном, на данный момент является вакантным, пишет Sports.kz.
Поясняется, что титул «освободился» по причине того, что Жакиянов не заплатил положенный организацией взнос.
В рейтинге боксеров на сайте IBO чемпионский пояс в данной категории также значится вакантным.
Таким образом, Жанат Жакиянов остается чемпионом мира в легчайшем весе только по версии WBA.
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