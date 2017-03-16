С 20:00 ч 15 марта по 16:00 ч 16 марта 2017 года - обновление ИС «Электронные счета-фактуры»

Уважаемые пользователи тестовой среды информационной системы «Электронные счета-фактуры»!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением плановых работ по обновлению операционных систем на тестовых серверах в период с 20:00 ч 15 марта по 16:00 ч 16 марта текущего года времени г. Астана тестовая среда ИС ЭСФ временно недоступна.

КГД МФ РК приносит свои извинения за временные неудобства, связанные с техническими работами.