Столичный акимат гарантирует: риски подтопления в текущем сезоне минимальны

В настоящее время в Астане работает городская противопаводковая рабочая группа и задействован комплексный план мероприятий, состоящий из 2 017 пунктов.

В текущем сезоне столичный гидроузел находится в полной готовности к пропуску паводковых вод. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили власти города представителям средств массовой информации в ходе организованного пресс-тура, направленного на ознакомление проблемных зон возможного подтопления, передает Zakon.kz.

В настоящее время в Астане работает городская противопаводковая рабочая группа и задействован комплексный план мероприятий, состоящий из 2 017 пунктов.

В ходе пресс-тура рабочая группа подробно ознакомила журналистов с объектами, расположенными в зоне риска.

«Мы обследовали верховье реки Есиль, это выше Астанинского водохранилища, где снегозапасы на 20-30% выше нормы, поэтому мы ожидаем, что приток в Астанинское водохранилище будет примерно от 200 до 250 кубометров», – пояснил заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.

При этом специалисты отмечают, что все зависит от погодных условий, при резком таянии снега объем притока увеличится, при стабильной температуре воздуха – от 130 до 200 млн кубов воды.

На сегодняшний день во избежание аварийных спусков воды рабочей группой приняты все необходимые меры по опорожнению Астанинского водохранилища до 10 метров в секунду.

Вместе с тем специалисты тщательно отслеживают уровень контррегулятора. Для предотвращая его наполнения подо льдом реки Есиль пропускаются потоки воды равные четырем кубометрам в секунду.

Также Косман Айтмухаметов прокомментировал ситуацию по озеру Майбалык.

«Вода с Майбалыка никогда до Астаны не дойдет. У нас есть все расчеты. Но возможно подтопление взлетной полосы аэропорта. По этому вопросу уже начали работу. Если переполнение Майбалыка пойдет, необходимо спустить воду через канал Нура-Есиль, который соединяет Есиль с Майбалыком», – отметил он.

Стабильная ситуация наблюдается и со стороны столичных водохранилищ.

«Со стороны астанинских водохранилищ тоже угроз нет. Потому что мы на сегодняшний день их опорожняем. В крайнем случае контррегулятор готов принять от 300 до 400 млн кубов/сек самоводы. Я гарантирую, что Астану не затопит», – заверил заместитель акима.

Лотковые и очистные сооружения города полностью готовы к пропуску воды. В целях очистки систем ливневой канализации в столице приобретены две новые специально оборудованные машины «Кэмел», которые очищают свыше 350 км подземных ливневок. Стоимость машин составила 306 млн тенге из городского бюджета.

Уникальность машин в том, что они выполняют сразу три функции.Устройство одновременно всасывает ил, обеспечивает канало-промывочную работу и полностью промывает ливневую канализацию.

«Это очень сложная машина, здесь три в одном. Во-первых, илосос. Всасывает полностью ил. Второе, канало-промывочная машина. Под давлением 207 атмосфер подается вода в систему ливневой канализации и полностью промывает. Это очень большое давление, все, что есть в трубе, оно смывает. Илосос всю эту гущу, ил всасывает в себя. В машине еще есть семиуровневый фильтр. Грязная вода через фильтр сразу же очищается и обратно подается под землю. Машина имеет внутреннюю систему циркуляции и фильтрации», – рассказал директор ТОО «Астана-Тазалық» Боранбай Болатбеков.

За период с 13 октября по текущий день коммунальными службами вывезено 5,100 млн кубометров снега, что во многом превышает показатели прошлых лет. Всего по городу ежесуточно на вывоз снега задействовано 1 010 единиц техники.



