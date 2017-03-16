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Президент Казахстана встретился с журналистами

16 марта 2017, 19:06

Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями отечественных и международных СМИ.


Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями казахстанских и международных средств массовой информации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы глава государства ответил на наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня.

Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы.

Во встрече приняли участие журналисты телеканалов «Казахстан», «Хабар», «МИР», газеты «Айқын», журнала «Esquire», информационного агентства «Казинформ».

Фото с сайта forumdaily.com


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