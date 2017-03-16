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35-летнюю жительницу Актобе задержали за сводничество

16 марта 2017, 19:25

Преступление было выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия.


В Актюбинской области в целях предупреждения и пресечения фактов торговли людьми, сводничества, содержания притонов, выявления лиц, занимающихся оказанием платных интимных услуг, на территории области с 13 по 15 марта проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-Трафик», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

Сотрудники УБОП совместно с сотрудниками других подразделений проводят рейдовые мероприятия в районах, наиболее подверженных указанному явлению – улицы и дома, прилегающие к привокзальной площади, сауны, развлекательные заведения, гостиницы.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками УБОП ДВД области выявлено 4 преступления, из них 2 факта сводничества и 2 факта торговли людьми с целью трудовой эксплуатации.

Так, к примеру, в ходе проведения ОПМ «STOP трафик» сотрудниками УБОП ДВД области задержана 35-летнняя женщина, которая вовлекла в занятие проституцией 19 и 24-летних девушек для предоставления интим-услуг.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.308 УК РК. Продолжается расследование.


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