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Во Франции 17-летний ученик открыл стрельбу по директору лицея

16 марта 2017, 19:35

Пострадали не менее восьми человек.


По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в лицее города Грасс на юго-востоке Франции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух раненых, в их числе директор лицея.

В одном из лицеев Грасса в четверг произошла стрельба. Огонь открыл 17-летний учащийся, вооруженный двумя пистолетами, охотничьим ружьем и двумя учебными гранатами, его целью был директор учебного заведения.

Нападавший задержан, полиция ищет его возможного пособника.

В целях обеспечения безопасности учебные заведения города закрыли двери, не выпуская никого наружу.


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