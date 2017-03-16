Во Франции 17-летний ученик открыл стрельбу по директору лицея
Пострадали не менее восьми человек.
По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате стрельбы в лицее города Грасс на юго-востоке Франции, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух раненых, в их числе директор лицея.
В одном из лицеев Грасса в четверг произошла стрельба. Огонь открыл 17-летний учащийся, вооруженный двумя пистолетами, охотничьим ружьем и двумя учебными гранатами, его целью был директор учебного заведения.
Нападавший задержан, полиция ищет его возможного пособника.
В целях обеспечения безопасности учебные заведения города закрыли двери, не выпуская никого наружу.
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