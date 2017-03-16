В США проведут искусственное оплодотворение с ДНК трех человек

Университет Ньюкасла стал первым в Великобритании институтом, получившим лицензию на осуществление процедур искусственного оплодотворения с использованием ДНК трех человек, передает РИА Новости.

Лицензию выдало в четверг управление по эмбриологии и управлению при Минздраве страны.

Закон, разрешающий производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек, вступил в силу в декабре прошлого года.

Сторонники нововведения утверждают, что новый метод позволит снизить количество врожденных генетических заболеваний, противники говорят о недопустимости этого, так как возможность выбора ДНК может привести к злоупотреблениям и случаям "создания младенцев" по критериям родителей.

Согласно объяснениям медиков, комментировавших закон, у женщин есть "биологический потенциал", чтобы обойти опасные мутации ДНК в митохондриях клеток их детей и последующих поколений. Теперь в Британии разрешено использовать ДНК третьих лиц при оплодотворении, и вместе с ДНК отца и матери плод будет получать также изначально здоровые митохондрии и ДНК другой женщины.

В поддержку инициативы, получившей название передачи митохондрий, выступили ученые и представители некоммерческих организаций, заявляющие, что с помощью этой технологии родить здоровых детей смогут около 2,4 тысячи британских женщин. Против законопроекта выступили около 100 парламентариев, католическая церковь и правозащитная организация Human Genetics Alert, заявившие об отсутствии клинического опыта применения таких процедур. Критики отмечают, что изменения состава ДНК вызовут изменения в метаболизме, скажутся на внешности будущих детей. Также не исследовано воздействие на таких детей окружающей среды.

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