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Ленивого кота с Даунинг-стрит хотят лишить поста "главного мышелова"

16 марта 2017, 19:51

Между тем, проблема с мышами в зданиях государственных институтов Великобритании стоит очень остро.


Кот Ларри может лишиться поста главного мышелова канцелярии премьер-министра Великобритании, поскольку предпочитает играть с мышами или вовсе не обращать на них внимания вместо того, чтобы ловить их, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

В то время как официальные мышеловы британских Казначейства и МИД Гладстоун и Палмерстон превосходно справляются со своими обязанностями, Ларри неоднократно попадался на пренебрежении ими.

"Главный мышелов Даунинг-стрит встретился лицом к лицу с маленькой мышкой, которая после их совместной игры благополучно убежала", — приводит издание слова фотографа Стива Блэка, ставшего свидетелем любопытной сцены.

Между тем, проблема с мышами в зданиях государственных институтов Великобритании стоит очень остро. Несколько депутатов неоднократно заявляли, что кота необходимо завести и в здании парламента, а члены городской ассамблеи Лондона напрямую обратились к мэру Садику Хану с аналогичной просьбой после того, как во время экскурсии школьников с потолка зала упала мышь.

"Я согласен, что мыши создают проблемы в ратуше. Однако представители менеджмента здания сообщили мне, что сейчас проблема решается, и благодаря принятым мерам мышей появляется на 50% меньше чем раньше. Я попросил менеджмент провести для вас более подробный брифинг по принимающимся мерам", — сказал Хан.

Фото © AFP 2017/ Ben Stansall


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