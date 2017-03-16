Ленивого кота с Даунинг-стрит хотят лишить поста "главного мышелова"

Между тем, проблема с мышами в зданиях государственных институтов Великобритании стоит очень остро.

Кот Ларри может лишиться поста главного мышелова канцелярии премьер-министра Великобритании, поскольку предпочитает играть с мышами или вовсе не обращать на них внимания вместо того, чтобы ловить их, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

В то время как официальные мышеловы британских Казначейства и МИД Гладстоун и Палмерстон превосходно справляются со своими обязанностями, Ларри неоднократно попадался на пренебрежении ими.

"Главный мышелов Даунинг-стрит встретился лицом к лицу с маленькой мышкой, которая после их совместной игры благополучно убежала", — приводит издание слова фотографа Стива Блэка, ставшего свидетелем любопытной сцены.

Между тем, проблема с мышами в зданиях государственных институтов Великобритании стоит очень остро. Несколько депутатов неоднократно заявляли, что кота необходимо завести и в здании парламента, а члены городской ассамблеи Лондона напрямую обратились к мэру Садику Хану с аналогичной просьбой после того, как во время экскурсии школьников с потолка зала упала мышь.

"Я согласен, что мыши создают проблемы в ратуше. Однако представители менеджмента здания сообщили мне, что сейчас проблема решается, и благодаря принятым мерам мышей появляется на 50% меньше чем раньше. Я попросил менеджмент провести для вас более подробный брифинг по принимающимся мерам", — сказал Хан.

Фото © AFP 2017/ Ben Stansall