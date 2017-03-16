Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Байгут.

В ЮКО будут отремонтированы около 1,5 тысяч километров дорог и улицы местного значения. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлан Байгут.

В ходе пресс-конференции, организованной в рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», руководитель управления сообщил, что по итогам 2016 года доля автомобильных дорог областного и местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 3 816,2 км или 64%.

Также, в целях улучшения данного показателя, в ближайшие 2017-2018 годы начнется ремонт более 1 тыс. км дорог (1042,3 км) областного значения.

В частности, во всех районах и городах областного значения начнутся работы по ремонту дорог. В том числе, проведут работы по ремонту дорог где был низкий уровень качества в Мактааральском, Тюлькубасском, Шардаринском, Байдибекском районах и в городе Туркестан. В настоящее время ведутся строительно-ремонтные работы, что это позволит достичь высокого уровня индикаторов в сфере автомобильных дорог области.





«К примеру, в Байдибекском районе мы планируем отремонтировать 251 км дорог. Я думаю, что по сравнению с прошлыми годами для района это хороший показатель. Также, в полном объеме начнутся строительно-ремонтные работы в Казыгуртском (158 км), Тюлькубасском (68,7 км), Мактааральском (119,7 км), Сайрамском (97,8 км) районах и в городе Туркестан (112, км). Такие работы будут проведены в районах и городах в нашей области», - сказал Н.Байгут.

Кроме того, на встрече с журналистами спикер отметил, что соответствующее внимание уделяется мостам, расположенным на автомобильных дорогах областного значения. По его словам, в области из 410 существующих мостов – 289 находятся в удовлетворительном состоянии. 121 мост требует капитального ремонта. В этом году, из этого числа 16 отремонтировано. Кроме того, разработают соответствующие документы на проведение строительно-ремонтных работ еще 13 мостов.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования областного и районного значения составляет 5 962,1 км. По итогам 2016 года доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 3 816,2 км, или 64%. В 2017 году этот показатель достигнет 64,4%. В целом до 2021 года эта цифру планируется довести до 71,2%.

Стоит отметить, что в Южно-Казахстанской области общая протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов составляет - 21 166,8 км. В том числе, республиканского значения - 837 км, областного значения - 4 330,3 км, дороги районного значения - 1 631,8 км, улицы населенных пунктов - 11 556,7 км, улицы города Шымкент - 2 810,9 км.



