Порошенко утвердил санкции против российских банков

В Киеве заявили, что предложат ЕС, США и другим государствам присоединиться к введенным санкциям.

Петр Порошенко утвердил предложенные Нацбанком санкции в отношении пяти структур российских госбанков сроком на год. Указ об этом обнародован на сайте президента Украины, передает РИА Новости.

Ограничения касаются украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещено выводить капиталы "в пользу связанных с ними лиц" за пределы Украины, говорится в документе.

Также госпредприятиям и организациям, акционером которых является государство, запретили размещать средства на счетах в "дочках" российских госбанков.

Кроме того, в Киеве заявили, что предложат ЕС, США и другим государствам присоединиться к введенным санкциям.

В Москве ранее подчеркнули, что готовы при необходимости отреагировать на ситуацию, и отметили, что Украина перестает быть привлекательной для международных инвесторов.

Госдума, в свою очередь, рассмотрит обращение к европейским структурам с призывом дать оценку давления Киева на российские банки.

В понедельник радикалы заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" Сбербанка в Киеве, заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали здание антироссийскими лозунгами. Так они добиваются прекращения работы банка на Украине. Работники банка призвали Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников и полноценной работы учреждения.

Фото © РИА Новости. Стрингер