Головкин: Я не хочу убивать Джейкобса

Казахстанец Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), пишет Vesti.kz.

По его словам, он серьезно настроен на поединок. При этом Головкин отметил, что не испытывает негативных эмоций по отношению к сопернику.

"Джейкобс - хороший боец. Я это понимаю. Это очень серьезный бой для меня. Это бокс, это не игра, это бой. Я уважаю моего соперника. Я не хочу убивать или уничтожать Джейкобса. Это бокс, только бокс. Это большой бой и для него, и для меня", - сказал Головкин в промо-ролике, опубликованном его командой.

Бой Головкин - Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.

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