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Украинские националисты подписали манифест об объединении усилий

16 марта 2017, 21:02

В число подписавшихся вошли представители "Правого сектора", "Свободы", "Национального корпуса", "Азова".


Украинские националисты подписали манифест об объединении усилий, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, манифест подписали представители националистического всеукраинского объединения "Свобода", партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", а также "Правого сектора"*.

Всего в манифесте двадцать пунктов. Среди его целей: признание России "страной-агрессором", разрыв с ней дипломатических отношений, признание неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей "оккупированными территориями". Также они выступают за создание контрактной армии и признание украинского языка как единственного государственного.

Лидеры националистов не исключают, что, в случае проведения досрочных выборов в парламент, они будут участвовать в них вместе.

Фото © РИА Новости


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