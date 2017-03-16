В Алматы проведут плановый спуск лавин

В Алматы для обеспечения безопасности 17 марта будет проводится профилактический спуск снежных лавин в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе 21 Саркырама (правый приток Киши Алматы - Плотина Медео), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Решение о профилактической мере было принято в связи с гидрометеорологической обстановкой, большой высотой снежного покрова в горных районах и на основании рекомендаций РГП "Казгидромет" по городу Алматы.

Фото с сайта free2ride.ru