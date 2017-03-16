Российский ученый-физик рассказал страшные подробности жизни в рабстве в Казахстане

Изувеченного российского инженера-физика, который три года считался пропавшим без вести, обнаружили в Алматы. Юрий Образцов чудом сбежал из рабства. Мужчина уверяет, что его насильно удерживали и заставляли работать на одной из казахстанских ферм. Обессиленного ученого приютили неравнодушные алматинцы. Они и начали искать родных Юрия, сообщает КТК.

Неделю назад внимание сотрудников одного из торговых центров Алматы привлек странный посетитель. Мужчина в рваной и грязной одежде то сидел на лавочке, то внимательно вглядывался в ценники, периодически заходил в магазин погреться. Он никому не мешал, говорит Тамара Полуэктова, и был растерян. Любопытные женщины решили прояснить ситуацию. И ужаснулись, когда мужчина рассказал им свою историю: он сбежал из рабства и теперь не знает куда идти.

Тамара Полуэктова:

- Он вообще стеснялся рассказывать свою ситуацию. Говорил, что сейчас за мной должны приехать, я стою, жду вот. В конечном итоге, когда он стал нам доверять, рассказал, что никто за ним не приедет, что он только в Алматы вторые сутки. Вот эту историю, когда он рассказал, тогда мы его, естественно, никуда не отпустили, посадили в машину и стали выяснять.

Выяснилось, что мужчину зовут Юрий Образцов, родом он из Новосибирска, раньше работал инженером-физиком. Больше ничего сообщить о себе не смог. Друзья Тамары приютили Юрия у себя и начали искать его родных и знакомых. Помогли социальные сети.

Дарья Андреева, волонтер:

- Когда этот пост увидели, кто-то живет рядом, кто-то пошел к ним домой сходил, к брату Образцова, к Сергею, но дома никого не оказалось. Кто-то нашел его жену. Так стали передавать информацию.

Волонтер Дарья Андреева всю ночь была на связи с российскими поисковыми отрядами. В Новосибирске выяснилось, что Юрий Образцов числится пропавшим без вести. Его объявили в федеральный розыск еще три года назад. На родине он работал ведущим специалистом в Институте лазерной физики.

Павел Злобин, руководитель поискового отряда «Маяк» (г. Новосибирск):

- Как нам стало известно, до 2004 года он действительно работал в одном из институтов Российской академии наук. Опять же это получилось так, что сначала нашелся человек, а потом устанавливали, чей это человек. У нас поиск от обратного был.

Сам же Юрий Образцов мало что помнит из своего прошлого. Говорит, оказался в Казахстане проездом, когда направлялся в Ташкент на встречу с друзьями. На железнодорожном вокзале в Алматы неизвестные посадили его в машину и вывезли на фермерское хозяйство. Три года Юрия заставляли ухаживать за коровами. Кроме него, уверяет мужчина, там были еще работники. Пленник неоднократно пытался бежать, но каждый раз его возвращали. Часто наказывали. Говорит, били сильно, до потери сознания.

Юрий Образцов:

- Спали там на каких-то койках, шконках, как они говорят. Все там примитивно. Душа там не бывает. Кушали то, что есть, то, что попадается – зерна, злаки какие-то и то, что остается от крупного рогатого скота. Меня избили, левое сильно было избито, слуховой канал сжат, я плохо слышу.

Сегодня Юрия приняли в генконсульстве России в Алматы. Дипломаты в рекордно короткие сроки выдали мужчине свидетельство на возвращение, а в миграционной полиции оформили временную регистрацию на выезд.

Ирина Переверзева, консул РФ в Алматы:

- В любой ситуации надо искать дорогу в консульство. Потому что документы восстанавливаются только в консульстве, свидетельство на возвращение выдается только в консульстве. Очень часто люди теряют время потому, что пытаются сесть на поезд или самолет. Но без документов, естественно, это невозможно. Генеральное консульство РФ в Алматы и наши другие генконсульства, мы сделаем все возможное, чтобы попавшие в беду наши граждане оказались дома, где их любят и ждут.

Сейчас российского ученого приютил в своем доме алматинец Расул Байрамуков. Он с друзьями и купил мужчине билет на самолет в Новосибирск. Дома Юрий Образцов окажется уже в понедельник. Он мечтает как можно скорее забыть о пережитом кошмаре и вернуться к нормальной жизни.