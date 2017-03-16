Агенты Секретной службы США сделали селфи со спящим внуком Трампа

В отношении агентов сейчас проводится расследование, поскольку они не выполняли своих обязанностей по охране внука главы государства.

Агенты Секретной службы США, которым было поручено охранять восьмилетнего внука президента Дональда Трампа, сделали селфи со спящим ребенком, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Mother Jones.

Инцидент произошел в прошлые выходные. Агенты на машине везли внука президента, Дональда Трампа III, из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен. По словам источника, агенты начали фотографироваться с ребенком, пока он спал. Когда ребенок проснулся, то испугался. Отец мальчика, Дональд Трамп-младший, в связи с инцидентом обратился в Секретную службу.

По данным журнала, в отношении агентов сейчас проводится расследование, поскольку они не выполняли своих обязанностей по охране внука главы государства. Агентам было приказано явиться в офис по вопросам профессиональной ответственности.

"Секретная служба США осведомлена о деле, которое касается двух наших агентов и лица, находящегося под нашей защитой. Наш офис профессиональной ответственности тщательно проанализирует дело", — приводит издание заявление представителя Секретной службы, который порекомендовал не делать в связи с инцидентом поспешных выводов.

Секретная служба США — федеральное агентство, подчиненное министерству внутренней безопасности. В обязанности службы, в том числе, входит охрана президента страны, вице-президента и их родственников.

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