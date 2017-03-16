В банках Казахстана показали, как хакеры воруют деньги

Уже несколько дней крупнейшие банки Казахстана пытаются спастись от хакеров. Эксперты рассказали, какими уловками пользуются мошенники, чтобы заполучить персональные данные клиентов, сообщает КТК.

Оказывается, обманщики могут сделать полную копию сайта любого банка, и ничего не подозревающие казахстанцы добровольно предоставляют преступникам свои конфиденциальные данные. Как же защитить свои сбережения?

Казахстанцы активно пополняют счет мобильного телефона, проводят банковские операции и оплачивают коммунальные услуги через интернет. Сейчас практически у каждого финансового учреждения есть онлайн-банкинг. Это экономит время и упрощает клиентам жизнь. Но, как выяснилось, такие сервисы – настоящая кормушка для мошенников!

Евгений Белов, директор департамента защиты информационных ресурсов АО «Халык банк»:

- Фишинговая атака – это атака с подменой реальной страницы интернет-банкинга банков. И переадресация пользователя клиента банка на поддельную страницу, страницу мошенников. В этом случае происходит в первую очередь первоначально заражение компьютера клиента банка - заражение троянским вирусом.

Подобную атаку на все крупнейшие казахстанские банки неизвестные хакеры предприняли как раз 20 февраля. Кибермошенники запустили в интернет вирус. Именно он и помог преступникам подменить адрес веб-страницы и сертификат безопасности сайта. В банке нам объяснили, как клиент может потерять все свои деньги.

Евгений Белов, директор департамента защиты информационных ресурсов АО «Халык банк»:

- Клиент вводит свои учетные данные: логин и пароль, которые тут же становятся собственностью мошенников. Далее мошенники тут же вводят данные на реальные страницы интернет-банкинга клиента и получают доступ к его фактически финансовым ресурсам.

Эксперты сферы IT-технологий говорят: взломать можно любую систему! Все зависит от навыков хакера. При этом выследить таких мошенников практически нереально. Опытный специалист способен проводить махинации, находясь в одном городе, а указывать совсем иное местоположение. Обезопасить себя в таком случаем можно только двумя способами.

Кирилл Воронович, директор IT-компании:

- Это какое-то программное обеспечение, которое закрывает определенные порты и запрещает пользователям по каким-то портам ходить или принимать протоколы извне. Также это бывают железки, так называемые железки хард-верные. Это та же самая «циска», при правильной ее настройке пользователю запрещено будет выходить на определенные ресурсы, откуда он может скачать вредоносный код.

Специалисты предупреждают: чтобы сохранить свои сбережения, пользователи онлайн-банкингов не должны переходить по неизвестным ссылкам, принимать письма от незнакомых людей и установить на свой компьютер, смартфон или планшет качественный антивирус.

Если вы все же стали жертвой мошенников, специалисты советуют в первую очередь обратиться в контакт-центр вашего банка. Там немедленно заморозят все счета, удалят вредоносный сервис из вашего компьютера и проведут расследование. Возможно, вам даже вернут украденную сумму. И еще, сотрудники казахстанских банков предупреждают: они никогда не звонят клиентам, чтобы выяснить их персональные данные. Таким увлекаются только мошенники!