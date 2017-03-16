Турецкое судно потерпело крушение у берегов Ливии

Экипаж судна сообщил, что нуждается в помощи, находясь примерно в 2,5 морских милях от порта города Мистрата.

Турецкое грузовое судно потерпело крушение у берегов Ливии, семь человек пропали без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Всего членов экипажа 13, все они граждане Турции. Шестеро из них были спасены, еще семь считаются пропавшими без вести", — приводит агентство слова генерала Аюб Кассем (Ayoub Qassem).

По его словам, экипаж судна сообщил, что нуждается в помощи, находясь примерно в 2,5 морских милях от порта города Мистрата.

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