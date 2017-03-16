Отец погибшей в ДТП алматинки недоволен приговором врачам

В Алматы вынесли приговор в отношении медиков, которых отец погибшей в ДТП девушки обвинял в бездействии и четыре года требовал для них наказания, передает телеканал КТК.

На скамье подсудимых оказались трое сотрудников станции скорой медицинской помощи.

Марал Жарылгасова, судья Алмалинского районного суда г. Алматы:

- Меру пресечения в отношении подсудимых в виде залога отменить немедленно. Залоговое имущество, деньги возвратить залогодателям. Гражданский иск Агишева о возмещении морального вреда удовлетворить частично и взыскать с подсудимых Сулейменова, Байниязова, Бектурсинова солидарно в пользу потерпевшего Агишева морального вреда в размере 2 269 000 тенге.

Фархат Агишев уверял, что из-за бездействия врачей скончалась его 22-летняя дочь Диляра Агишева. Она попала в аварию осенью 2012. Девушку доставили в больницу с внутренним кровотечением. Спустя несколько часов она умерла.

Отец погибшей девушки до сих пор убежден, что его дочь можно было спасти, если бы медики вовремя оказали ей необходимую помощь. Сами подозреваемые, а это реаниматолог, хирург и травматолог свою вину полностью отрицали и заявляли, что действовали строго по инструкции. Пострадавшая сторона осталась недовольна сегодняшним приговором.

Фархат Агишев:

- Я даже не хочу говорить о приговоре! Обвинение, которое им было предъявлено изначально, оно неверное. Что такое 2 миллиона тенге? 2 миллиона тенге, я вам могу посчитать, это старый автомобиль, который умрет через два дня, три пальто или четыре портфеля. Что это? Жизнь моей дочери оценили в четыре портфеля и две буханки хлеба.