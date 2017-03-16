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Вице-президента Boeing могут назначить заместителем министра обороны США

16 марта 2017, 23:30

О таком решении сообщил Дональд Трамп.


Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о намерении назначить старшего вице-президента компании Boeing Патрика Шенахэна заместителем министра обороны, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Патрик Шенахэн будет работать заместителем министра обороны", — говорится в сообщении.

В нем также говорится о ряде других назначений в военном ведомстве. В частности, на должность старшего советника по политике главы Пентагона предложен Дэвид Трахтенберг, ныне возглавляющий компанию Shortwaver Consulting, специализирующуюся на консультациях в области национальной безопасности. Как ожидается, в Пентагоне он займет пост старшего помощника заместителя министра.

Как отмечается, в должности ревизора минобороны будет работать Элейн Маккаскер, которая сейчас работает в структуре Центрального командования ВС США. Такая же должность предложена Дэвиду Норквисту, работающему в одной из аудиторских фирм.

Согласно документу, пост помощника министра по вопросам внутренней обороны и международной безопасности займет Кеннет Рапуано, который был заместителем советника Белого дома по национальной безопасности в 2004-2006 годах.

Фото © AFP 2017/ Brendan Smialowski


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