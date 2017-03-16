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Путин пошутил, что пишет "как курица лапой"

16 марта 2017, 23:32

Президент не сразу смог прочитать собственные записи.


Президент России Владимир Путин не смог прочитать собственные записи в блокноте и объяснил это плохим почерком, пишет РИА Новости.

Заслушивая доклады бизнесменов, выступающих на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, глава государства делал пометки, чтобы потом прокомментировать высказанные инициативы.

После выступления бизнесмена Владимира Потанина, которое касалось, в частности, производительности труда, Путин не сразу смог прочитать свои записи.

"Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", — смеясь, сказал Путин.

Фото © РИА Новости. Илья Питалев



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