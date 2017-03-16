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В интернет попало видео, как начальник полиции Шымкента толкает автомобиль

16 марта 2017, 23:36

На видео Данияр Мейрхан выходит из служебного авто и помогает пожилому автолюбителю убрать заглохший автомобиль с проезжей части.


В сети бурно обсуждают видео которое засняли водители, на видеоролике начальник местной полиции Шымкента Данияр Мейрхан толкает неисправный автомобиль пожилого мужчины вместе с сотрудниками. Об этом пишет Otyrar.kz

Интернет-пользователи удивлены тем, что главный полицейский решил помочь старику.

На видео Данияр Мейрхан выходит из служебного авто и помогает пожилому автолюбителю убрать заглохший автомобиль с проезжей части.


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