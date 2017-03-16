В интернет попало видео, как начальник полиции Шымкента толкает автомобиль
На видео Данияр Мейрхан выходит из служебного авто и помогает пожилому автолюбителю убрать заглохший автомобиль с проезжей части.
В сети бурно обсуждают видео которое засняли водители, на видеоролике начальник местной полиции Шымкента Данияр Мейрхан толкает неисправный автомобиль пожилого мужчины вместе с сотрудниками. Об этом пишет Otyrar.kz
Интернет-пользователи удивлены тем, что главный полицейский решил помочь старику.
На видео Данияр Мейрхан выходит из служебного авто и помогает пожилому автолюбителю убрать заглохший автомобиль с проезжей части.
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