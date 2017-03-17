В Астане судебный исполнитель кувалдой сломал дверь в квартиру тети должника

В столице разгорелся скандал вокруг частных судебных исполнителей. Жительница Астаны подала в суд на приставов, которые до смерти напугали ее семью. Вооруженные кувалдой они едва не выбили дверь в квартиру. Под такой прессинг женщина попала из-за долгов племянника, передает телеканал КТК.

Возвращаться в свою квартиру Жанне Алиевой до сих пор страшно. Это происшествие навсегда врезалось в её память и запомнилось всем соседям. Судоисполнитель появился в их подъезде при полном параде и… с кувалдой за пазухой. После непродолжительных требований открыть дверь, пустил мощное орудие в ход.

Как выяснилось, поводом к столь агрессивным действиям стал долг племянника. В 2013 он взял в аренду машину, но не вернул и задолжал хозяину 500 тысяч тенге. После суда дело попало в руки частных судебных исполнителей. Выбить деньги они решили в буквальном смысле слова и отправились к родственникам должника.

Выяснилось, что 25-летний племянник указывал этот адрес во всех бумагах, поэтому пристав требовал открыть дверь, чтобы описать имущество. Любая собственность должника по закону подлежит аресту.

Жанна Алиева:

- В законе четко сказано, что частный судебный исполнитель должен работать только со стороной производства – это должник и пострадавший. А я не являюсь ни тем, ни другим, ни даже близким. Не сын мне, не близкий родственник. 10 + 23:53 Неужели все, кто ночует у меня из моих родственников, я должна вот страдать. Двери вот погнутые, имущество.

После неожиданного визита Жанна написала на блог Министерства юстиции: имел ли право судоисполнитель выламывать дверь. Чиновники на жалобу отреагировали и попытались лишить пристава лицензии. Однако тяжба затянулась, поэтому четкого ответа на вопрос до сих пор нет.

Жанна Алиева:

- Когда начали разбираться, ходили по судам. Там очень много пострадавших. Это у меня еще просто дверь. А люди, оказывается, теряли квартиры, машины. Только в прошлом году на частного судебного исполнителя было подано 120 судебных исков. Ну, это должники, они должны действительно. А в моем случае я не должник, поэтому я все время задаю вопрос.

Судоисполнители заявляют, что место жительства должника подтвердили полицейские и соседи. Поэтому приставы и отправились по адресу.

Рустам Жилкибаев, частный судебный исполнитель:

- Как я могу исполнить решение суда, если он не имеет собственности и проживает у кого-то? Арендует квартиру? Соответственно, я должен доказать, что он там находится. Я это доказал, что он там находится. Я имею право описать имущество. Я же не квартиру саму оцениваю. Я оцениваю имущество, которым он пользуется.

- Но это ведь не его собственность.

- Почему не его? Он ведь проживает там. Собственник квартиры – это стены, мы же имущество, которое внутри. Сотовый телефон можем описать. Диван, кресло.

А вот адвокаты настаивают, что права взламывать квартиру у судоисполнителя не было. Перед этим они должны были доказать наличие чужой собственности в этом доме.

Если судоисполнитель всё же проник в квартиру и описал имущество, горожане могут отстоять его только при наличии именного чека, подтверждающего покупку. Поэтому хранить счета-фактуры рекомендуют на протяжении как минимум пяти лет. А вот стоит ли открывать дверь, если вы не являетесь должником, остается спорным вопросом. Выяснить это предстоит суду. Разбирательства продолжатся уже через несколько дней.