Дом сестры Кардашьян ограбили на $200 тысяч

Неизвестный злоумышленник ограбил голливудскую резиденцию американской модели и младшей сестры Ким Кардашьян Кендалл Дженнер на сумму около $200 тыс. Об этом сообщил новостной портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По его информации, Дженнер сообщила полицейским о пропаже дорогих ювелирных украшений утром в четверг. Девушка настаивала на том, что это была кража со взломом, однако источники портала отмечают, что доказательств этого не обнаружено, а грабитель знал, где искать драгоценности.

На данный момент о возможных подозреваемых не сообщается.

В октябре прошлого года несколько мужчин с повязками полицейских и в масках ворвались в номер гостиницы в Париже, куда 36-летняя американская телеведущая и фотомодель Ким Кардашьян приехала на неделю моды. Они угрожали ей огнестрельным оружием и позже, забрав все личные украшения звезды, скрылись в неизвестном направлении. Общая стоимость похищенного составила €9 млн, только одно кольцо Кардашьян было оценено в €4 млн. Сообщалось, что ограбление Кардашьян стало самым крупным во французской столице за последние 20 лет.