Флойд Мейвезер навестил Рамзана Кадырова

Боксер Флойд Мейвезер-младший приехал в Чечню и встретился с ее главой Рамзаном Кадыровым. Прямую трансляцию американец вел на своей странице в Instagram, сообщает Телеканал 360.

Накануне Мейвезер дал интервью «360», в котором рассказал о планах провести бой с ирландцем Конором Макгрегором. Он отметил, что хотел бы выйти на ринг против него в Москве.

Боец посетил Москву 15 марта, чтобы открыть боксерский клуб и провести мастер-класс. Клуб находится в Жуковке Одинцовского района Подмосковья.

Флойд Мейвезер - и непобежденный чемпион мира в четырех весовых категориях. В 2015 году он провел массовую тренировку в Москве, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

СМИ считают, что 10 июня Мейвезер и Макгрегор встретятся на ринге в Лас-Вегасе. Сам американец эту информация никак не комментирует. Однако он усиленно раззадоривает ирландца - например, предлагает вознаграждение тому, кто придумает максимально унизительную подпись к ролику с Макгрегором