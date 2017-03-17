В Астане может появиться улица Ислама Каримова

Решение о переименовании может быть принято на сессии городского маслихата.

Вопрос о наименовании в честь Ислама Каримова одной из улиц Астаны будет решаться через неделю. Об этом сообщил корреспонденту МИА "Казинформ" руководитель управления по развитию языков города Астаны Тлеугали Кишкашбаев.

"Этот вопрос о наименовании улицы будет, возможно, рассматриваться только через неделю. Мы получили письмо из Министерства иностранных дел касательно международного соглашения, заключенного между двумя странами. Предлагается переименовать улицу Е-109, расположенную между проспектами Кабанбай батыра и Туран, протяженностью 682 метра в честь первого Президента Узбекистана Ислама Каримова", - сказал Кишкашбаев.

По его словам, решение о переименовании может быть принято на сессии городского маслихата. Предварительно уже проведены общественные слушания, заседание Общественного совета при акимате Астаны.

Тлеугали Кишкашбаев отметил, что в Узбекистане похоронено много выдающихся казахских деятелей, их мавзолеи содержатся за счет государственного бюджета Республики Узбекистан, в частности, мавзолей Толе би. В Узбекистане с уважением относятся к Казахстану, в Ташкенте есть улицы Абая, Толе би и другие, названные в честь знаменитых казахов. Есть также большой памятник Абаю в Ташкенте. Все это делается в рамках двусторонних соглашений между Казахстаном и Узбекистаном.