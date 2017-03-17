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В Атырау доставили руководившего терактом в 2011 году казахстанца

17 марта 2017, 01:42

Мужчину задержали в Афганистане.


В Атырау доставили террориста, которого разыскивали 6 лет. Находящегося в международном розыске Дамира Зналиева задержали в Афганистане, сообщает телеканал КТК.

На родине Зналиева обвиняют в создании, руководстве и финансировании террористической группы. В 2011 году из-за границы уроженец Атырау Зналиев руководил боевиками, которые совершили теракт в его родном городе.

Тогда в Атырау в один день прогремело сразу два взрыва, только чудом удалось избежать жертв среди мирных жителей. Один террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, трое других выжили, но были задержаны и уже осуждены. И только их руководитель и вдохновитель оставался до этого времени на свободе.

По некоторым данным, Зналиев даже организовал на территории Казахстана ячейку террористической группировки «Солдаты Халифата». Зналиева задержали еще в январе и спустя два месяца депортировали в Казахстан, где он и будет дожидаться суда.


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