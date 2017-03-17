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Pornhub призвал снимать порно в костюмах панд

17 марта 2017, 01:26

За каждое видео Pornhub пообещал перечислять 100 долларов в фонд помощи бамбуковым мишкам и дополнительный доллар за каждый просмотр.


Сайт Pornhub периодически запускает благотворительные инициативы под лозунгом Pornhub Cares. В Национальный день панд портал в очередной раз отличился и заявил, что займётся проблемой численности этих зверей, пишет Лайф.

Ссылаясь на нехватку и низкое качество видеороликов с пандами, которые учёные используют для разведения этих великолепных существ, Pornhub призывает всех своих пользователей создавать собственные клипы, в которых партнёры занимаются сексом "в манере панд", желательно, в костюмах чёрно-белых мишек.

Сообщается, что видеоролики предоставят научным сотрудникам для изучения. Создатели сайта шутят, что 21 тысяча панд, безусловно, ещё не смотрела такие видео.


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