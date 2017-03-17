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В Африке нашли один из самых крупных в мире алмазов

17 марта 2017, 01:29

В Сьерра-Леоне пастор нашел алмаз весом 706 карат.


Правительство Сьерра-Леоне объявило, что пастор обнаружил в округе Коно необработанный алмаз весом 706 карат, передает РИА Новости.

Это крупнейший необработанный алмаз, обнаруженный в стране с 1972 года. Алмаз пока что не оценили, он сдан на хранение в банк Сьерра-Леоне.


Представитель президента Абдулаи Байрайтай (Abdulai Bayraytay) заявил, что алмаз представили президенту Страны Эрнесту Бай Короме в среду. Его нашел пастор Эммануэль Момох (Emmanuel Momoh) в деревне Якаду на востоке страны, где есть множество алмазных месторождений.

Самый крупный алмаз в стране нашли горняки в 1972 году, его вес составил почти 969 карат.

По данным Би-би-си, это один из 20 крупнейших в мире алмазов.

Фото © AFP 2017/ Issouf Sanogo


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