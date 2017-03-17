Сбившего кошку итальянца оштрафовали на 450 евро
Умирающую кошку заметил полицейский патруль, который не смог ее спасти.
Итальянские полицейские оштрафовали более чем на 450 евро жителя области Тоскана, насмерть сбившего кошку и уехавшего с места ДТП, говорится в сообщении коммуны Прато, где произошел инцидент. Об этом пишет РИА Новости.
Местный житель в среду утром за рулем внедорожника сбил кошку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Как показали кадры видеонаблюдения, после этого он замедлил скорость, но все-таки не остановился, чтобы помочь животному.
Умирающую кошку заметил полицейский патруль, который, тем не менее, не смог ее спасти. Стражи порядка выслушали показания свидетельницы происшествия и достали материалы видеосъемки, на которой можно было увидеть номерной знак автомобиля.
По нему водителя и нашли, после чего оштрафовали на 413 евро за наезд и неоказание помощи раненому животному и на 41 евро за то, что инцидент произошел поблизости от пешеходного перехода.
Фото © РИА Новости. Русалина Дмитриева
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