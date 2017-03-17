Сбившего кошку итальянца оштрафовали на 450 евро

Итальянские полицейские оштрафовали более чем на 450 евро жителя области Тоскана, насмерть сбившего кошку и уехавшего с места ДТП, говорится в сообщении коммуны Прато, где произошел инцидент. Об этом пишет РИА Новости.

Местный житель в среду утром за рулем внедорожника сбил кошку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Как показали кадры видеонаблюдения, после этого он замедлил скорость, но все-таки не остановился, чтобы помочь животному.

Умирающую кошку заметил полицейский патруль, который, тем не менее, не смог ее спасти. Стражи порядка выслушали показания свидетельницы происшествия и достали материалы видеосъемки, на которой можно было увидеть номерной знак автомобиля.

По нему водителя и нашли, после чего оштрафовали на 413 евро за наезд и неоказание помощи раненому животному и на 41 евро за то, что инцидент произошел поблизости от пешеходного перехода.

Фото © РИА Новости. Русалина Дмитриева