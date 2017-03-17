Осадки и ветер возможны в Казахстане 17 марта
17 марта 2017, 06:00
Местами сохранятся туман и усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтов на юго-востоке, востоке и на западе республики местами ожидаются осадки сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами сохранятся туман и усиление ветра.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с, днем местами – туман.
В Акмолинской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, в Жамбылской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Южно-Казахстанской области местами – туман.
В Алматы днем 9, преимущественно облачно.
В Астане днем -11°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Oren1
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