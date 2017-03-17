Алматинский домбрист спел песню про кумыс

Андрей Фендриков, домбрист из Алматы, спел песню о национальном напитке кумыс, сообщает Zakon.kz.





"Наурызу быть! С наступающим!!! Недавно в Сети засветился видос с поклонником казахской культуры и быта Колей. Он когда то жил в нашей стране, потом уехал, но Казахстан все равно живет в его добрых воспоминаниях!", - написал акын на странице в Facebook.









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