Алматинский домбрист спел песню про кумыс
17 марта 2017, 06:42
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Андрей Фендриков, домбрист из Алматы, спел песню о национальном напитке кумыс, сообщает Zakon.kz.
"Наурызу быть! С наступающим!!! Недавно в Сети засветился видос с поклонником казахской культуры и быта Колей. Он когда то жил в нашей стране, потом уехал, но Казахстан все равно живет в его добрых воспоминаниях!", - написал акын на странице в Facebook.
Пользователям Казнета такая самодеятельность пришлась по вкусу.
Фото:скриншот
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