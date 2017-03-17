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Алматинский домбрист спел песню про кумыс

17 марта 2017, 06:42

Пользователям Казнета такая самодеятельность пришлась по вкусу.


Андрей Фендриков, домбрист из Алматы, спел песню о национальном напитке кумыс, сообщает Zakon.kz.

"Наурызу быть! С наступающим!!! Недавно в Сети засветился видос с поклонником казахской культуры и быта Колей. Он когда то жил в нашей стране, потом уехал, но Казахстан все равно живет в его добрых воспоминаниях!", - написал акын на странице в Facebook.


Пользователям Казнета такая самодеятельность пришлась по вкусу.

Фото:скриншот

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