Призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в финал "малого чемпионата мира"
17 марта 2017, 07:16
29-летний боксер победил Константина Пинчука из Украины.
Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Василий Левит вышел в финал крупного международного турнира в германском Галле, именуемого также "малый чемпионат мира", передает корреспондент Vesti.kz.
В поединке 1/2 финала казахстанский боксер победил по очкам Константина Пинчука из Украины. Для Левита это был первый бой после ОИ-2016.
Еще одним финалистом состязания мог стать двукратный призер Олимпиады Адильбек Ниязымбетов. Титулованный боксер не вышел на ринг против другого украинского соперника - Максима Коца: вместо этого Ниязымбетов прибыл в Астану, чтобы принять участие в праздновании 25-летия Национального олимпийского комитета Казахстана (НОК РК).
Полностью результаты полуфинальных пар с участием казахстанцев выглядят так:
до 49 килограммов
Ержан Жомарт - Карлос Купо (Эквадор) - 1:4;
до 52 килограммов
Азамат Исакулов - Гилберт Рентерия (США) - 5:0;
до 56 килограммов
Кайрат Ералиев - Дюк Раган (США) - 0:5;
до 81 килограмма
Адильбек Ниязымбетов - Максим Коц (Украина) - победа Коца из-за неявки соперника;
до 91 килограмма
Василий Левит - Константин Пинчук (Украина) - 5:0.
В вечерней программе турнира борьбу за выход в финал продолжат еще четыре казахстанца. Бой за "золото" состоятся 17 марта.
Фото: Vesti.kz
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