Призер Олимпиады-2016 Василий Левит вышел в финал "малого чемпионата мира"

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Василий Левит вышел в финал крупного международного турнира в германском Галле, именуемого также "малый чемпионат мира", передает корреспондент Vesti.kz.





В поединке 1/2 финала казахстанский боксер победил по очкам Константина Пинчука из Украины. Для Левита это был первый бой после ОИ-2016.





Еще одним финалистом состязания мог стать двукратный призер Олимпиады Адильбек Ниязымбетов. Титулованный боксер не вышел на ринг против другого украинского соперника - Максима Коца: вместо этого Ниязымбетов прибыл в Астану, чтобы принять участие в праздновании 25-летия Национального олимпийского комитета Казахстана (НОК РК).





Полностью результаты полуфинальных пар с участием казахстанцев выглядят так:





до 49 килограммов

Ержан Жомарт - Карлос Купо (Эквадор) - 1:4;





до 52 килограммов

Азамат Исакулов - Гилберт Рентерия (США) - 5:0;





до 56 килограммов

Кайрат Ералиев - Дюк Раган (США) - 0:5;





до 81 килограмма

Адильбек Ниязымбетов - Максим Коц (Украина) - победа Коца из-за неявки соперника;





до 91 килограмма

Василий Левит - Константин Пинчук (Украина) - 5:0.





В вечерней программе турнира борьбу за выход в финал продолжат еще четыре казахстанца. Бой за "золото" состоятся 17 марта.





Фото: Vesti.kz



