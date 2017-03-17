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Во Франции родители попробовали "укачать" ребенка в стиральной машине

17 марта 2017, 07:22

В настоящий момент пострадавшая девочка изъята из семьи органами соцопеки.


Во французском городе Перпиньян департамента Восточные Пиренеи провинции Руссильон предъявлено обвинение молодым супругам, которые истязали своего малолетнего ребенка в стиральной машине, сообщает Newsru.com.

Глава семейства, придумавший эту затею, уверяет, что просто хотел "покачать" девочку, как в колыбели.

Расследование началось после того, как малышку в возрасте одного года и трех месяцев доставили в больницу с травмами. 19-летняя родительница пострадавшей утверждала, что ушибы девочка получила при падении. Однако медики не поверили в версию про несчастный случай и сообщили о происшествии в полицию, пишет The Local.

Позже следователи допросили 22-летнего сожителя матери ребенка и получили от него признательные показания. Со слов мужчины, он положил падчерицу в барабан стиральной машины, а затем вручную стал проворачивать его. Дверца машинки при этом оставалась открытой.

Мать девочки созналась в том, что все происходило у нее на глазах и она не вмешивалась в происходящее. Со слов женщины, гражданский муж угрожал ей убийством, поэтому она побоялась ему перечить.

В настоящий момент пострадавшая девочка изъята из семьи органами соцопеки. Мужчине инкриминируют домашнее насилие и жестокое обращение с ребенком. Его супруга обвинена в бездействии, когда в отношении ее дочери совершалось преступление.

Фото: Сибдепо


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