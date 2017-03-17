В Мексике обнаружены новые тайные захоронения с сотнями тел
17 марта 2017, 07:47
Как сообщил губернатор штата Веракрус на востоке страны, речь идет жертвах наркомафии.
Новые тайные захоронения жертв наркомафии найдены в штате Веракрус на востоке Мексики, передает ТАСС.
Ранее на этой неделе прокурор региона Хорхе Винклер рассказал об обнаружении более 250 человеческих черепов в исследованных на 30% тайных захоронениях в районе Колинас-де-Санта-Фе рядом с городом Веракрус.
"Прокурор проинформировал меня о том, что были найдены новые могилы в нескольких километрах от Сан-Хулиана, могилы, где находятся сотни тел, оставленные там в предыдущие годы", - цитирует Юнеса сайт радиостанции Noticias MVS. По словам главы региона, властям предстоит сложная работа по опознанию и генетической экспертизе останков.
В августе 2015 года на ранчо в штате Нуэво-Леон на севере Мексики было найдено тайное захоронение более чем с 31 тысячей фрагментов человеческих останков. По версии следствия, они принадлежали похищенным жертвам наркокартелей.
В сентябре того же года полиция обнаружила в западном штате Халиско ранчо, где преступники растворяли тела своих жертв в кислоте. В усадьбе, расположенной в районе Сапопан, были найдены фрагменты человеческих костей и зубов, а также по меньшей мере пять емкостей с соляной кислотой
Фото: NewsTes
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