Стали известны подробности убийства 25-летнего чемпиона мира по пауэрлифтингу в Кокшетау
17 марта 2017, 08:33
По словам друга погибшего, когда он вышел на улицу, то увидел какую-то машину и мужчину, а на земле лежал какой-то парень. Им оказался Евгений.
Друг погибшего 25-летнего Евгения Галузинского рассказал подробности трагедии.
Ребята стояли возле магазина "Рома", ждали машину друга, чтобы разъехаться по домам.
"Перед магазином есть ларек, мы стояли около него, ждали машину. Мимо проходила толпа подвыпивших парней. Все прошли, двое вернулись и "прикопались" почему-то именно к Жене: мол, "что ты так посмотрел – мамбетов, что ли, в нас увидел". Женя ответил: "Никак я на вас не смотрел". Я говорю: "Успокойтесь, ребята, мы машину ждем". Они – ноль внимания на меня, начали драться, я – разнимать. Потом вижу: остальные, те, кто прошли, где-то четверо, бегут назад, к нам. Я кричу: "Женя, беги". Он – в темноту, я забежал в "Рому", звать помощь. Просил охранника выйти, мол, парня бьют. Он отказался, сказал, что не может оставить магазин. Я говорю, дай телефон хоть, полицию вызвать. Он говорит, набирай, мол, с мобильника "102", — рассказывает Олег Бойко.
По словам друга погибшего, когда он вышел на улицу, то увидел какую-то машину и мужчину, а на земле лежал какой-то парень. Им оказался Евгений.
"Перевернули Женю, он был весь в крови. Сказал, что не может говорить, трудно дышать. "Скорая" забрала его в горбольницу, а я поехал с полицией искать этих отморозков. Когда приехали с полицейскими в больницу, там сказали, что Женя скончался от потери крови", — рассказал Олег Бойко. По словам Олега, у Евгения было несколько ножевых ранений.
Драку и убийство зафиксировали камеры наружного наблюдения. В ДВД сообщили, что по горячим следам задержан один подозреваемый — 18-летний студент, в отношении него проводится досудебная проверка по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". В отношении остальных четверых студентов, которые находятся под подпиской о невыезде, — по части 2 статьи 293 (хулиганство).
"Слышал, что остальных отпустили под подписку. Почему? Они ведь все его били, вернулись для этого", — недоумевает Олег Бойко. В областной школе высшего спортивного мастерства отметили, что Евгений Галузинский был талантливым и именитым спортсменом.
"Женя являлся чемпионом мира по пауэрлифтингу среди юношей, выиграв чемпионат в Бразилии, а в Канаде на чемпионате среди молодежи завоевал бронзовую медаль. Я уже не говорю о том, что Евгений – многократный победитель и призер чемпионатов Казахстана. Мы все будем следить за исходом этого уголовного дела, пусть эти малолетние отморозки ответят по закону. Парень шел домой, никого не трогал и получил ножевые ранения, а у него жена и маленький ребенок", — негодует директор ШВСМ Аян Шокенов.
15 марта состоялись похороны спортсмена. Друзья не могут поверить, что жизнь Евгения так нелепо оборвалась только потому, что кому-то не понравилось, как он на него посмотрел.
"Я занималась спортом вместе с Женей шесть лет. У него, при всей его физической силе, была душа ребенка. Очень мягкий, честный, отзывчивый. Абсолютно неконфликтный. Мы все гордились дружбой с ним. Женя побил мировой рекорд в Бразилии! И это неудивительно, он много тренировался, был очень упорным, мотивированным на успех", — рассказала Александра Керхер.
Евгения воспитывали бабушка и мама, у 25-летнего спортсмена остались жена и полуторагодовалая дочь. Супруга Дарья поделилась в интервью агентству, о чем сегодня горько сожалеет.
"Женя очень любил нас с дочкой. А мы – его. Но как нелепо порой складываются обстоятельства! За несколько дней до убийства мы поссорились с ним, я решила немного проучить его, наказать маленькой разлукой. Очень маленькой, потому что была уверена, что будем вместе до старости. 8 марта он приходил к нам, принес цветы и подарки… На похоронах я увидела, как любили и уважали его друзья. Как их много у него, гораздо больше, чем думалось. И для всех нас очень важно, чтобы наказали всех виновных в том, что Жени больше нет…", — сказала супруга погибшего.
Напомним, в Кокшетау в уличной драке убит спортсмен-пауэрлифтер Евгений Галузинский, трагедия произошла 14 марта в 03:00 в микрорайоне Автогородок.
Источник: Sputnik.kz
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