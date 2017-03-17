Стали известны подробности убийства 25-летнего чемпиона мира по пауэрлифтингу в Кокшетау

Друг погибшего 25-летнего Евгения Галузинского рассказал подробности трагедии.

Ребята стояли возле магазина "Рома", ждали машину друга, чтобы разъехаться по домам.

"Перед магазином есть ларек, мы стояли около него, ждали машину. Мимо проходила толпа подвыпивших парней. Все прошли, двое вернулись и "прикопались" почему-то именно к Жене: мол, "что ты так посмотрел – мамбетов, что ли, в нас увидел". Женя ответил: "Никак я на вас не смотрел". Я говорю: "Успокойтесь, ребята, мы машину ждем". Они – ноль внимания на меня, начали драться, я – разнимать. Потом вижу: остальные, те, кто прошли, где-то четверо, бегут назад, к нам. Я кричу: "Женя, беги". Он – в темноту, я забежал в "Рому", звать помощь. Просил охранника выйти, мол, парня бьют. Он отказался, сказал, что не может оставить магазин. Я говорю, дай телефон хоть, полицию вызвать. Он говорит, набирай, мол, с мобильника "102", — рассказывает Олег Бойко.





По словам друга погибшего, когда он вышел на улицу, то увидел какую-то машину и мужчину, а на земле лежал какой-то парень. Им оказался Евгений.



