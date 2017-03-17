Второй подсудимый по делу Нанаева: я никого не бил!

Талантливый баскетболист Игорь Нанаев скончался в октябре прошлого года после избиения у ночного клуба в Петропавловске. За смерть спортсмена перед судом предстали пятеро подозреваемых.

В суде Петропавловска по громкому делу о смерти баскетболиста Игоря Нанаева выступил второй подсудимый Адиль Мендыбаев.





Талантливый баскетболист Игорь Нанаев скончался в октябре прошлого года после избиения у ночного клуба в Петропавловске. За смерть спортсмена перед судом предстали пятеро подозреваемых – Динаш Кайбаров, Бауржан Макатов, Жанбатыр Аскеров, Олжас Еламан, Адиль Мендыбаев.





Адиль Мендыбаев – студент 4-го курса Северо-Казахстанского государственного университета. Он признает вину частично по статье 293 часть 2 УК РК (хулиганство), которая, по его словам, заключается в том, что он находился в общественном месте в состоянии легкого алкогольного опьянения. По статье 106 части 3 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) вину не признает, отмечая, что в драке не участвовал и никому каких-либо ударов не наносил.





Мендыбаев пояснил суду, что в ночь со 2 на 3 октября созвонился с другом Жанбатыром Аскеровым, они приехали в ночной клуб "Парк Сити" в половину 12 ночи. Там встретил свою бывшую девушку Ботагоз Амренову, на тот момент они расстались, но поддерживали отношения. Выпили с Аскеровым по банке пива (больше спиртного в этот день он не употреблял), спускались на танцпол, отдыхали, танцевали.



