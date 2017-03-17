Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Российские "Ростов" и "Краснодар" не смогли пробиться в эту стадию турнира.

Российские футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" выбыли из розыгрыша Лиги Европы, не сумев пробиться в 1/4 финала , передает , передает Vesti.kz





"Краснодар" дома проиграл испанской "Сельте" со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала. В составе победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80-я). На 86-й минуте "Краснодар" остался в меньшинстве после того, как за вторую желтую карточку был удален Шарль Каборе.





Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой "Сельты" со счетом 2:1. Таким образом, "Краснодар" завершил борьбу в Лиге Европы, уступив по сумме двух встреч со счетом 1:4.





"Ростов" в ответном матче уступил в гостях английскому "Манчестер Юнайтед" - 0:1. Единственный гол в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата. Первая игра, прошедшая в Ростове-на-Дону 9 марта, завершилась вничью - 1:1. Таким образом, за счет домашней победы "Юнайтед" прошел в 1/4 финала.





В других матчах французский "Лион" уступил на выезде "Роме" в ответном матче 1/8 финала со счетом 1:2. Победу римлянам на "Стадио Олимпико" принесли мяч Кевина Стротмана (17-я минута) и автогол Люка Тузара (60-я). У гостей отличился Муктар Диакаби (16-я).





Первый матч этих команд 9 марта завершился домашней победой "Лиона" со счетом 4:2. В итоге по сумме двух матчей (5:4) в 1/4 финала Лиги Европы прошел французский клуб.





"Шальке" сыграл на выезде вничью с менхенгладбахской "Боруссией" со счетом 2:2, сумев отыграться с 0:2. Неделю назад команды в Гильзенкирхене также сыграли вничью - 1:1, но при равенстве мячей "Шальке" получил преимущество благодаря большему количеству голов на выезде и вышел победителем в этом немецком споре.





Бельгийский "Андерлехт" прошел в 1/4 финала, обыграв дома кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0. В первом матче на Кипре брюссельский клуб одержал победу с таким же счетом.





Также в четвертьфинал турнира пробился голландский "Аякс", который дома в ответном матче 1/8 финала обыграл датский "Копенгаген" со счетом 2:0 и поквитался с датчанами за выездное поражение - 1:2.





Турецкий "Бешикташ" в меньшинстве разгромил греческий "Олимпиакос" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 4:1. В составе победителей отличились Венсан Абубакар (10-я минута), который на 39-й минуте заработал красную карточку, оформивший дубль Райан Бабел (22-я и 75-я) и Дженк Тосун (84-я). У гостей мяч забил Тарик Эльюнусси (31-я).





Первая встреча этих команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1, поэтому по сумме двух матчей в 1/4 финала пробился турецкий клуб.





"Генк" на своем поле сыграл вничью с "Гентом" в ответном матче бельгийского противостояния - 1:1 и вышел в 1/4 финала турнира. В первом матче этих команд "Генк" одержал победу с крупным счетом - 5:2.





Полный состав участников 1/4 финала Лиги Европы выглядит так: "Генк", "Андерлехт" (оба - Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Сельта" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "Лион" (Франция), "Шальке" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия).





Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится в Ньоне (Швейцария) 17 марта.



