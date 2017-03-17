В Актюбинской области исполнение контрактных обязательств на особом контроле

Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что по итогам 2016 года за неисполнение контрактных обязательств было расторгнуто 8 контрактов по твердым полезным ископаемым с 3 недропользователями

Вопросы, связанные с исполнением контрактных обязательств недропользователей обсудили на совещании в акимате Актюбинской области с участием вице-министра по инвестициям и развитию РК Тимура Токтабаева, директора департамента Министерства энергетики РК Зияша Киякбаева, руководителей местных исполнительных, территориальных органов и компаний, передает пресс-служба акима области.





Аким области Бердыбек Сапарбаев отметил, что по итогам 2016 года за неисполнение контрактных обязательств было расторгнуто 8 контрактов по твердым полезным ископаемым с 3 недропользователями, в настоящее время принимаются меры по расторжению еще 8 контрактов по 5 недропользователям.





Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что акимат области совместно с Минэнерго и Министерством по инвестициям и развитию будет и далее держать на строгом контроле вопросы выполнения недропользователями контрактных обязательств в части общих объемов финансовых обязательств, инвестиций и добычи, отчислений на социально-экономическое развитие региона и др.













- Осваивая недра, вы должны работать на благо нашего региона и исполнять все договорные обязательства. Если будут нарушения, мы используем право на досрочное расторжение контракта, - сообщил аким области.

Отметим, это третье совещание по актуальным вопросам сферы недропользования с участием представителей профильных министерств, прошедшее в Актобе. Ранее было принято решение о создании рабочей группы по контролю за исполнением недропользователями контрактных обязательств. В результате совместной работы 8 компаний погасили задолженность по социальным обязательствам в бюджет на сумму 130,1 млн. тенге. Задолженность по социальным обязательствам за 2016 год имеют 9 компаний - ТОО «ТетисАралГаз», ТОО «Кул-Бас», ТОО «КБА Ойл Компани», ТОО «Лайнс Джамп», ТОО «Кен Ойл», ТОО «Манаш», ТОО «ОйлРилоудингКорп», ТОО «Актобетермококс», ТОО «АктобеТемир ВС».





В целом, по итогам минувшего года, предприятия, занимающиеся добычей и переработкой углеводородного сырья в Актюбинской области, выполнили финансовые обязательства на 107% от плана, общий объем инвестиций составил 115% от плана, объем добычи - 101% от запланированного объема, а отчисления на социально-экономическое развитие региона на 62% превысили уровень 2015 года. Между тем, компании, занятые на месторождениях твердых полезных ископаемых, выполнили финансовые обязательства на 81% от плана, план по инвестициям на 95%, а расходы на социально-экономическое развитие региона за 2016 год составили 3 млрд. тенге, что на 58 % больше уровня 2015 года.













Также был обсужден ряд важных вопросов, требующих поддержки со стороны центральных государственных органов. Один из них – вопрос регистрации недропользователей на территории той области, где компания ведет производственную деятельность.





Вице-министр МИР РК Тимур Токтабаев сделал ряд предложений, в частности по усилению геологоразведочных работ в регионе, в том числе с использованием аэрогеологического метода, а также обеспечению потенциальным инвесторам доступа к информации о резервных месторождениях, путем подготовки качественных, максимально содержательных презентационных материалов.





Аким области подчеркнул, что в рамках исполнения поручений Главы государства региону необходимо привлечение новых технологий в недропользование, в том числе в вопросах поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых.





- Поиск и разведка новых месторождений имеет большие перспективы. Мы поддерживаем предложения, - сказал глава региона, сделав соответствующие поручения.





Бердыбек Сапарбаев поручил соответствующим ведомствам усилить сотрудничество с Национальной компанией «Казгеология», а недропользователям указал на необходимость соблюдения обязательств по самостоятельной разведке месторождений





Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



