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Новости за сегодня

Поиск документа, подтверждающего резиденство Республики Казахстан

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что на информационном ресурсе http://kgd.gov.kz/ru в разделе электронные сервисы размещен новый электронный сервис «Поиск документа, подтверждающего резиденство РК», с помощью которого любое физическое или юридическое лицо может проверить достоверность полученного документа, подтверждающего резиденство, выданного органами государственных доходов за период с февраля 2017 года.

Процесс поиска упрощен, при необходимости заполняются несколько полей, а именно:

-БИН/ИИН лица указанного в документе;

-номер бланка (данный номер расположен в правом нижнем углу);

-дату выдачи (данная дата также расположена в правом нижнем углу).

Для просмотра результатов поиска необходимо в настройках браузера разрешить открытие всплывающих окон с данного веб-ресурса.


17 марта 2017, 08:52
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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