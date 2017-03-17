Поиск документа, подтверждающего резиденство Республики Казахстан
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что на информационном ресурсе http://kgd.gov.kz/ru в разделе электронные сервисы размещен новый электронный сервис «Поиск документа, подтверждающего резиденство РК», с помощью которого любое физическое или юридическое лицо может проверить достоверность полученного документа, подтверждающего резиденство, выданного органами государственных доходов за период с февраля 2017 года.
Процесс поиска упрощен, при необходимости заполняются несколько полей, а именно:
-БИН/ИИН лица указанного в документе;
-номер бланка (данный номер расположен в правом нижнем углу);
-дату выдачи (данная дата также расположена в правом нижнем углу).
Для просмотра результатов поиска необходимо в настройках браузера разрешить открытие всплывающих окон с данного веб-ресурса.
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