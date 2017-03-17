Цена на один из самых маленьких домов Лондона выросла до 800 тыс фунтов

Один из самых маленьких домов Англии планировали продать за 700 тысяч фунтов, но покупатель заплатил на 100 тысяч больше. Недвижимость с одной спальней впервые за 50 лет выставили на продажу. Общая площадь квартиры - 27 квадратных метров. За месяц, пока дом был выставлен на продажу, его просмотрели более 100 человек , пишет , пишет Life.ru





За право обладать домом на улице Бриттен боролись 19 человек, и в ходе долгих торгов было решено продать уникальную квартиру Робину Свейлсу, который отдал за него 713 823 фунтов.





Мистер Свейлс, владелец компании North Oxford Property Services не пожалел потратить все свои пенсионные накопления, так как почувствовал, что дом принесёт ему большую прибыль.





"Каждый из нас мечтает об отдельном доме в центре Лондона. Несмотря на то, что наш дом очень маленький, он обладает уникальным шармом. Мы собираемся преобразить его и жить в нём".





По прогнозам специалистов, если в доме, который находится около Кингс Роуд, сделают ремонт, то его цена вырастет до миллиона фунтов.





Высокая стоимость дома обуславливается не только местоположением, но его уникальностью. Каждый, кто живёт в этом доме, может быть уверен, что такого больше ни у кого нет. Если подняться на второй этаж, то из окна спальни открывается вид на парк Сейнт Люкс Гарден.





Для сравнения: за ту же сумму можно приобрести эко-дом с пятью спальнями в городе Йовил в графстве Сомерсет, или собственность 16 века неподалёку от деревни Босбери в графстве Херефордшир.











