С кем соревнуется Димаш Кудайберген за победу в "I am a Singer 2017"

До финала китайского конкурса остался всего один тур. У Димаша - невероятно сильные соперники. Sandy Lam (в Китае её называют Ли Лиен), которая, как и Димаш, выступает с самого первого тура. А ещё - двое новичков, Terry Lin и Li Jian. У обоих - есть успешный опыт участия в "I am a Singer 2017". Терри занял второе место в 2013 году, а Ли - тоже второе, в 2015 году.





Одной из главных претенденток на первое место была великолепная Tan Jian — но она покинула конкурс в IV эпизоде. Тан — первая исполнительница в мире, которая провела сольный концерт на Великой китайской стене.









Напомним, что в IX туре конкурса I am a singer он исполнил песню All by Myself. Композиция стала хитом после того, как её спела Céline Dion в 1996 году. В IX туре у Димаша — второе место. Выступление будет транслироваться только в эту субботу.