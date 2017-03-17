С кем соревнуется Димаш Кудайберген за победу в "I am a Singer 2017"
17 марта 2017, 09:27
Звезда Димаша Кудайбергенова горит всё ярче и ярче.
До финала китайского конкурса остался всего один тур. У Димаша - невероятно сильные соперники. Sandy Lam (в Китае её называют Ли Лиен), которая, как и Димаш, выступает с самого первого тура. А ещё - двое новичков, Terry Lin и Li Jian. У обоих - есть успешный опыт участия в "I am a Singer 2017". Терри занял второе место в 2013 году, а Ли - тоже второе, в 2015 году.
Одной из главных претенденток на первое место была великолепная Tan Jian — но она покинула конкурс в IV эпизоде. Тан — первая исполнительница в мире, которая провела сольный концерт на Великой китайской стене. Всю информацию про каждого из фаворитов конкурса - соперников Димаша Кудайбергенова показал dalatunes.kz.
Напомним, что в IX туре конкурса I am a singer он исполнил песню All by Myself. Композиция стала хитом после того, как её спела Céline Dion в 1996 году. В IX туре у Димаша — второе место. Выступление будет транслироваться только в эту субботу.
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