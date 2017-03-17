С кем соревнуется Димаш Кудайберген за победу в "I am a Singer 2017"

До финала китайского конкурса остался всего один тур. У Димаша - невероятно сильные соперники. Sandy Lam (в Китае её называют Ли Лиен), которая, как и Димаш, выступает с самого первого тура. А ещё - двое новичков, Terry Lin и Li Jian. У обоих - есть успешный опыт участия в "I am a Singer 2017". Терри занял второе место в 2013 году, а Ли - тоже второе, в 2015 году.